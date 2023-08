Texingtal: Glasfaser-Ausbau als neues Großprojekt

270 Besucherinnen und Besucher, darunter die beiden Texingtaler Ehrenbürger Innenminister Gerhard Karner sowie Walter Eigenthaler senior, konnte Texingtals Bürgermeister Günther Pfeiffer (ÖVP) beim diesjährigen Sommerempfang am Texinger Dorfplatz empfangen.

Traditionell steht der Sommerempfang unter dem Motto „Rückblick-Ausblick-Danke“, und so kehrte Bürgermeister Pfeiffer auch die abgeschlossenen Projekte hervor. So etwa die Asphaltierung in der Sonnecksiedlung oder die Errichtung des Beachvolleyballplatzes. Nach wie vor dabei ist die Marktgemeinde bei der Überarbeitung des Katastrophenschutzplans und der Verbesserung der Blackout-Vorsorge. Stolz ist Pfeiffer auch darüber, dass öffentliche Gebäude im Gemeindegebiet mit Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtstromleistung von 170 kWp ausgestattet wurden.

Im kommenden Jahr ist für die Gemeinde Texingtal der Glasfaserausbau das größte Bauvorhaben. Aktuell befindet man sich noch in der Sammelphase. „Die Quote von 42 Prozent bekommen wir aber locker zusammen“, erklärt Pfeiffer. Der geplante Baubeginn ist für das Frühjahr 2024 anberaumt, auch die zweite Ausbaustufe – die Durchführung erfolgt mit elf anderen Gemeinden – wurde bereits unterschrieben. Noch vor dem Schulstart setzt der Ortschef aber den Spaten bei einem anderen Großprojekt. Dabei werden die bestehenden beiden Tennisplätze generalsaniert sowie ein dritter Tennisplatz hinzugebaut.

Geehrt wurden indes auch verdiente Persönlichkeiten. Der langjährige nunmehrige Ex-Gemeinderat Ludwig Pieber erhielt die silberne Ehrenmedaille der Gemeinde Texingtal.