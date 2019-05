Angefangen hat alles unter der Dusche. „Dort hatte ich die Idee, dieses Jahr ‚Babylon‘ zu spielen“, schmunzelt Intendant Alexander Hauer. Beim traditionellen Einführungsabend in der Tischlerei gab er zusammen mit Mitgliedern des Ensembles Einblick in die Theaterproduktion. Der Countdown bis zur Premiere von „Babylon“ (Mittwoch, 19. Juni) und „Fly me to the moon“ (Mittwoch, 10. Juli) steht, seit drei Wochen wird geprobt – die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Da Hauer den Spagat Babylon zwischen 1.000 vor Christus und Österreich im Jahr 2019 schaffen will, gibt es derzeit ständig Änderungen am Stück – ganz nach dem Vorbild der derzeitigen Regierung. „Zahlreiche neue Verse und Nuancen sind seit dem ‚Ibiza-Video‘ eingeflossen“, berichtet Hauer. Parallelen gibt es zugegebenermaßen: Intrigen, das Platzen eines lang gehegten Traums und ein runder Tisch von Experten, die die Führung übernehmen. Gerade der letzte Teil ist Hauer wichtig: „Das Ende der vergangenen Aufführungen war meist blutüberströmt, desaströs, sprich: von einem Happy End weit entfernt. 2019 wird es anders sein“, verspricht der Intendant.

Zu viel verraten wollen Hauer und die Schauspieler an diesem Abend aber natürlich nicht. Fix ist, dass Giuseppe Rizzo als König Emmerkar nach Höherem strebt. Ob die Königskinder, gespielt von Sophie Prusa und Rafael Haider, ihrem Vater dabei helfen? „Die Königsmafia schmiedet Pläne. Wir werden sehen, was dabei herauskommt“, meint Rizzo.

Heuer passen Sprechstück und Musikrevue auch wieder thematisch zusammen: Dem Himmelsstürmer-Motto bleiben die Melker bei „Fly me to the moon“ treu. Die Revue behandelt die Mondlandung. Die passenden Outfits für fremde Galaxien wurden übrigens selbst von den Kostümbildnern der Sommerspiele genäht. „Stoff aus Italien für ‚Babylon‘ und Verrücktes für die Revue – das Kostümbild dieses Jahr wird ein Highlight“, freut sich Hauer auf die Vorstellungen.

