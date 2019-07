Musikrevue in Melk: Von Melk aus zum Mond .

Anlässlich der Mondlandung, die sich heuer zum 50. Mal jährt, zauberten Rita Sereinig und Alexander Hauer eine abwechslungsreiche Musikrevue mit dem klingenden Namen „Fly me to the moon“ auf die Wachaubühne.

Zahlreiche Ehrengäste wohnten der Premiere des bunten Abenteuers in fremde Welten bei.

