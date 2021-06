Endlich gingen wieder die Scheinwerfer an: Am vergangenen Mittwoch wurde das diesjährige Sommerspiele-Stück „Die zehn Gebote“ uraufgeführt. Und was da auf der Bühne der Wachauarena dargeboten wurde, war einer Jubiläumsausgabe zum 60. Geburtstag der Sommerspiele absolut würdig.

Gewissensbisse und Denkanstöße auf dem Fließband

Da das diesjährige Stück in zehn Mini-Dramen aufgeführt wird, ist es extrem kurzweilig. Jedes einzelne Gebot wurde von einem anderen Autor behandelt, wird in einem anderen Setting und in anderen Kostümen dargeboten. Wie Intendant Alexander Hauer gegenüber der NÖN betonte, gibt es dieses Jahr auch unterschiedliche literarische Stile und Spielweisen zu sehen. „Das ist das Besondere am heurigen Stück.“ Und es ist wirklich besonders: Binnen Minuten kreiert das Ensemble auf ein und der selben Bühne eine völlig andere Szene, als man eben noch gesehen hat.

Ein ganz besonderer Erzähler. Er ist als Erster zu hören, wenn das Stück beginnt: Otto Lechner führt durch „Die zehn Gebote“, mithilfe seiner Stimme und seinem Akkordeon. Der Ausnahme-Musiker sorgt für eine tolle Atmosphäre!

Vorgeschmack aufs nächste Jahr. In leuchtend grünen Lettern war am Premierenabend bereits zu lesen, was es 2022 in der Wachauarena zu sehen geben wird: Nero. „Dieses Jahr beschäftigen wir uns mit der Frage, wie wir leben wollen. Und nächstes Jahr geht es um die Welt von morgen“, gab Hauer Einblick. Die Musikrevue 2022 wird unter dem Titel „Glory Days“ aufgeführt.