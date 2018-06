Wenn es nach einer amerikanischen Filmkomödie geht, trägt der Teufel Prada. In Melk trägt er nicht einmal Hörner: Kostümbildnerin Monika Biegler greift für das diesjährigen Sommerspiel-Stück „Luzifer“ in die unkonventionelle Trickkiste. Und so erinnert das Kostüm-Design des bösen Protagonisten eher an Heath Ledger als „Joker“ in Batman als an Satan mit stilechtem Umhang, Dreizack und Ziegenfuß.

„Ich erfülle definitiv keine Klischees“, lacht Biegler. Es ist ihr erstes Jahr im Team der Melker Sommerspiele. Da der Autor des Stückes, Bernhard Aichner, bis vor Kurzem noch an der Geschichte feilte – und sich jetzt während der Proben manches ändern kann – bleibt es auch für die Kostümbildnerin spannend. Wie es ist, das Böse einzukleiden? „Es macht Spaß“, schmunzelt sie, „vor allem, weil man bei ‚Luzifer‘ das Böse auch irgendwie gut leiden kann.“ Eine Herausforderung für sie ist das diesjährige Bühnenbild: „Wenn man eine Riesenbühne hat, muss man darauf achten, dass die Figuren auf ihr nicht untergehen.“

Während das „Luzifer“-Ensemble nur stellenweise pompös dargestellt wird, kann sich Biegler bei der Musikrevue „Hells Bells“ so richtig austoben. „Da wird ausgepolstert, ausgestopft und hochdrapiert“, erzählt sie. Aber: Auch hier verzichtet Biegler auf Klischees. „Bei diesen Höllenfiguren habe ich gänzlich auf die Farbe Rot verzichtet.“

