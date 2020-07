10. und 11. Juli, 20.30 Uhr

„Das große Salzburger Welttheater“ von Hugo von Hofmannsthal

Regie: Alexander Hauer

m 17. und 18. Juli, 20.30 Uhr

„Die Frauenvollversammlung“

von Aristophanes

Regie: Helena Scheuba

24. und 25. Juli, 20.30 Uhr

„König Ubu“ von Alfred Jarry

Regie: Sebastian Klinser

29. Juli und 1. August, 20.30 Uhr

„Roll Over Nestroy“

Regie: Alexander Hauer

7. und 8. August, 20.30 Uhr

„Der Weltuntergang“ von Jura Soyfer

Regie: Ursula Leitner & Andreas Stockinger

14. und 15. August, 20.30 Uhr

„Simply die Pest“ (ausverkauft)

Konzerte

19. Juli, 20.15 Uhr: Mnozil Brass „Corona Special“

2. August, 20.15 Uhr: Die „Teilzeit-Divas“ mit Dagmar Bernhard, Ingrid Diem und Ursula Gerstbach

9. August, 20.15 Uhr: „Musiksalon“ – „Don’t think twice, it’s all right!“