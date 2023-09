Die Sonderausstellung ist im Zuge der seit 2019 bestehenden Museumspartnerschaft zwischen dem Deutschen Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain und dem Österreichischen Landwirtschaftsmuseum Europaschloss Leiben realisiert worden. Die diesjährige Sonderausstellung ,,Waldwirtschaft einst und jetzt“ greift einen bedeutenden Wirtschaftszweig des Waldviertels auf. Die Waldarbeit mit dem Baumfällen, dem Holztransport und der Holztrift waren ein lebensnotwendiges Zubrot für die bäuerliche Bevölkerung der waldreichen Regionen Österreichs.

Daran schließen sich die Aspekte der einst so bedeutsamen Waldgewerbe wie der Köhlerei, den Waldglashütten oder der Harzerei und des Pechschwelens an. Die Jagd bildet ebenso einen wichtigen Nutzaspekt und ist in einer eigenen kleinen Präsentation vertreten u. a. auch mit dem Beispiel der Jagd auf einem sächsischen Rittergut aus dem Partnermuseum, dem Deutschen Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain.

Derzeit wird fleißig am Aufbau dieser Ausstellung gearbeitet. Neben den Leibener Mitgliedern des Museums ist der bundesdeutsche Museumsdirektor Jürgen Knauss vor Ort und hilft mit seiner Fachexpertise, die Ausstellung zu errichten.

Die Eröffnung ist am Donnerstag, dem 28. September 2023, um 19 Uhr, wo u. a. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und deutsche Gäste erwartet werden.