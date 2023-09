NÖN-Magazin: Werfen Sie einen Blick ins Haus Fünf in Melk

Im Oktober 2022 starteten die Arbeiten für das Haus Fünf, nun steht die Fertigstellung bevor. Architekt Dietmar Kraus hat das historische Handwerkerhäuschen, das 20 Jahre lang in der Melker Sterngasse leer stand, „wachgeküsst“. Im NÖN-Sonderprodukt, das der dieswöchigen Melker Ausgabe beiliegt, gibt der Architekt Einblick in das einzigartige Projekt in der Altstadt. Das Haus Fünf kombiniert Wohnen, Wohlfühlen und Feiern: Im Erdgeschoß befindet sich eine Eventlocation für geladene Gäste, obendrauf wurden Wohnungen errichtet. Wir wünschen viel Spaß beim Schmökern!