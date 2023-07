Melker Wachaubad: PV-Anlage mit Beteiligung

Planungen und Gespräche dazu liefen bereits länger, jetzt ist es fix: Im Zuge des Projektes „Sonnenkraftwerk Melk“ wird das Wachaubad eine Photovoltaikanlage erhalten.

Die Firma Elcons Gebäudetechnik führte für die Stadtgemeinde Melk die Ausschreibung durch, bei der die Melker Firma Gottwald mit einer Angebotssumme von rund 215.000 Euro als Bestbieter hervorging. Der Preis für die Module ergibt dabei eine Summe von 954 Euro pro Modul. Die Beauftragung darf allerdings erst dann erfolgen, wenn zumindest 80 Prozent der Kosten über das Bürgerbeteiligungsprojekt Sonnenkraftwerk 3.0 mit einer Verzinsung von drei Prozent und einer Laufzeit von zehn Jahren abgedeckt sind. Nicht enthalten in der Angebotssumme der Firma Gottwald ist die geplante Dachsanierung im Wachaubad, die eigens finanziert wird.

Wie die Stadtgemeinde vergangene Woche in einer Zwischenbilanz bekanntgab, flüchteten dieses Jahr bereits viele Gäste vor der Sommerhitze ins kühle Nass in Melk: 15.500 Gäste, dazu kommen 571 Saisonkartenkäuferinnen und Käufer. Zum Vergleich: In der Saison 2022 zählte das Wachaubad über 33.000 Badegäste.

Dieses Jahr wurde ein Beckenlift installiert, um auch jenen Besucherinnen und Besuchern Zugang zum Wasser zu ermöglichen, die durch eine Behinderung eingeschränkt sind. Und: Über dem Babybecken wurde zum Schutz ein Sonnensegel gespannt.