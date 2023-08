Grüne Energie wird ausgebaut

Bei der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde ein massiver Ausbau von Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden beschlossen. Mit diesem Schritt möchte sich die Gemeinde einerseits gegen ein mögliches Blackout wappnen und andererseits einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

„Es ist uns wichtig, einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten“, erklärt ÖVP-Bürgermeisterin Veronika Schroll. Derartige Anlagen sollen am Gemeindeamt, auf der Kläranlage, am neuen Bauhof, am Bildungscampus und am Heimatmuseum angebracht werden.

Das Gesamtkonzept sieht eine Leistung von rund 80 kWp vor. In der nun beschlossenen ersten Phase sollen am Gemeindeamt und auf der Kläranlage rund zehn kWp installiert werden. In der Umsetzung sollen vor allem regionale Unternehmen zum Zug kommen. Blackout-Vorsorge ist großes Thema.

Zusätzlich wird für das Gemeindeamt ein Stromspeicher angeschafft, der im Notfall die nötigsten Verbraucher mit Strom versorgt. „Vor allem die Blackout-Vorsorge ist uns dabei ein großes Anliegen“, sagt Schroll.

Eine Bürgerbeteiligung, wie etwa in Nöchling, wird es in Yspertal nicht geben. „Dies macht erst bei größerem Investitionsvolumen Sinn“, führt die Ortschefin aus. Durch die Splittung des geplanten Projekts komme eine solche Finanzierungsform nicht in Frage.