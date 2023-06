Start für Sonnwendfeiern in Wachau und Nibelungengau

Die traditionellen Sonnwendfeiern in der Wachau, aber auch im Nibelungengau zählen zu den beliebtesten Festen des Jahres - nicht nur bei Touristen, sondern auch bei den Einheimischen. In der gesamten Wachau sowie im Nibelungengau beeindrucken dabei zahlreiche Feuerwerke, Sonnwendfeuer am Flussufer, aber auch unzählige Facklen, die beide Donauufer in ein wahres Lichtermeer verwandeln. In der Wachau starten die Sonnwendfeier am Samstag, 17. Juni.

Die Feuer können dabei von den Donauschiffen, aber auch von den einzelnen Gemeinden beobachtet werden. In Dürnstein wird die markante Ruine im Licht der Fackeln und durch ein Feuerwerk erleuchtet. Auch die Spitzer Weinterrassen am Tausendeimerberg, rund um das Rote Tor und die Ruine Hinterhaus sind weitere Schauplätze für Lichter und Feuerwerke. Die Rollfähre zwischen Spitz und Arnsdorf ist an diesem Tag bis 23.30 Uhr, die in Weißenkirchen bis 23 Uhr in Betrieb. Nach langjährigem Brauchtum gibt es auch in Weißenkirchen und den Orten Joching, Wösendorf und St. Michael auf den umliegenden Hügeln verschiedene Feuer und Feuerwerke.

Eine Woche nach der Wachau finden am 24. Juni im Rahmen des „Feuerzauber Nibelungengau“ die traditionellen Sonnwendfeiern etwa in Leiben, Pöchlarn, Klein-Pöchlarn, Krummnußbaum, Ybbs oder Persenbeug statt. Mit einem Platzkonzert um 19.30 Uhr in Maria Taferl startet der Veranstaltungsreigen.

Alle Termine unter www.sonnenwende.at