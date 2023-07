Ybbser Kindergarten II: Parkplatz-Not durch Ausbau

Um 2,8 Millionen Euro wird der bestehende Kindergarten II um zwei Kindergartengruppen sowie eine Tagesbetreuungseinrichtung bis zum Herbst 2024 erweitert. Mit dem Vorhaben ist eine umfassende Kinderbetreuung in der Stadtgemeinde für die kommenden Jahre gesichert.

Während die Freude über eine adäquate Kinderbetreuung, rechtzeitig zum Start der neuen Richtlinien durch das Land NÖ, groß ist, mischt sich aber auch Kritik in das Projekt. So kritisieren Betroffene, dass dadurch ein Teil der Parkplätze gegenüber des ASK-Sportplatzes wegfällt. Das Parkplatzpro-blem in der Stadt wird dadurch naturgemäß weniger entschärft. Rund die Hälfte derParkflächen fällt wegÖVP-Verkehrsstadtrat Gert Kratzer erklärt, dass in diesem Bereich rund die Hälfte der Parkplätze wegfallen wird. „Ich betone aber, dass das im Vorfeld mit mir nicht abgestimmt war. Ich habe noch in der letzten Besprechung angeregt, dass man dort überlegen soll, ein Parkdeck unter den Kindergarten anzubringen“, sagt Kratzer. Er erinnert aber auch daran, dass in diesem Bereich der Bau des neuen Schulzentrums geplant ist.

„Wir brauchen dringend eine Parkmöglichkeit bei Errichtung des Schulzentrums, auch, um alle Betroffenen von den öffentlichen Parkflächen wegzuholen“, sieht Kratzer diesen Schritt aber erst kommen, wenn es endlich eine Entscheidung betreffend Schulzentrum gibt.

Bei der Stadtgemeinde betont man auf NÖN-Anfrage, dass sich die genaue Anzahl der Parkplätze, die wegfallen, in der aktuellen Planungsphase noch nicht sagen lässt. Im Vordergrund stehe allerdings ein sicherer Kindergartentransport, der durch eine geplante neue Parkbucht für den Kindergartenbus gegeben sein soll. „Gleichzeitig ist es der Stadtgemeinde aber auch ein Anliegen, durch Lenkungsmaßnahmen eine Reduktion des Individualverkehrs zugunsten klimaschonender Mobilitätsformen zu erreichen“, wie Stadtchef Schachner betont. Ob dies für das aktuelle Parkplatzproblem im Bereich Sportplatz, Kindergarten und Freizeitzentrum reichen wird, darf aber bezweifelt werden.