Ybbser Stadt-Betriebe mit einer Million Minus

Mit einem Haushaltspotenzial von 1,4 Millionen Euro und einer Schuldenreduktion um 1,2 Millionen Euro auf 21,7 Millionen Euro zeigte sich sowohl Stadtchefin Schachner (SPÖ) als auch die ÖVP zufrieden.

Die Freude über den Rechnungsabschluss wird aber mit einem Blick auf die Entwicklung bei den städtischen Betrieben gedrückt. Knapp eine Million Euro ist das Minus, welches Stadthalle, Verkehrsbetriebe und Freizeitzentrum zusammen für das Jahr 2022 aufweisen. „Diese Million müssen wir dringend in den Griff bekommen. Es braucht vom zuständigen Wirtschaftsstadtrat endlich Maßnahmen, um das Minus auszugleichen“, warnt ÖVP-Stadtrat Gert Kratzer vor weiteren negativen Entwicklungen.

Wieder mehr Besucher im Freizeitzentrum

Alleine das Freizeitzentrum braucht für das abgelaufene Jahr 2022 einen Zuschuss von 474.000 Euro seitens der Gemeinde. 2019, also vor Corona, waren es allerdings sogar 515.000 Euro. „Ja, unsere Betriebe arbeiten defizitär. Als Gemeinde haben wir aber den Auftrag, der Bevölkerung eine gewisse Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Dazu gehört auch das Hallenbad“, will Schachner die Situation aber nicht beschönigen. 2022 waren – aufgrund der Corona-Situation – vor allem die Besucherzahlen mit 57.000 Besuchern deutlich hinter Bestmarken wie 2018 mit 69.000 Besuchern geblieben. Für das aktuelle Jahr 2023 ist Schachner positiv gestimmt. In den ersten Monaten des Jahres besuchten bereits rund 11.000 Personen (2022: 7.500) das Freizeitzentrum. „Natürlich müssen wir laufend in das Hallenbad und die Sauna investieren. Unser dortiger Betriebsleiter ist sehr bemüht, vorausschauend zu planen. Es ist aber absolut kein Thema, das Bad zu schließen“, stellt Schachner klar.

Knapp 105.000 Euro Zuschuss benötigen die Verkehrsbetriebe, alleine die Steigerung der Spritkosten schlug sich mit Mehrausgaben von 50.000 Euro zu Buche. Ein Ende ist aber auch hier laut Stadtchefin kein Thema: „Wir sind vom VOR abhängig und haben auch eine Verantwortung in diesem Bereich, das können wir nicht einfach auflassen.“ Zankapfel beim Blick auf die Zahlen der Betriebe war in der jüngsten Gemeinderatssitzung auch wieder einmal die Stadthalle. Diese benötigt einen Zuschuss von 300.000 Euro. Für die ÖVP ein Fass ohne Boden. „Um das Minus auszugleichen, brauchen wir, wenn wir den Wert von 2022 hernehmen, 112 zusätzliche Veranstaltungen. Die SPÖ muss sich die Situation endlich anschauen und schleunigst dagegensteuern“, fordert Kratzer, dass endlich bei den Wirtschaftsbetrieben gehandelt wird.

Für die Ybbser Stadtchefin ist das Minus vor allem aufgrund der ersten drei schwachen Monate im vergangenen Jahr. In diesem Jahr stehe man laut ihr bereits bei 70 Veranstaltungen, darunter mehrere Seminare mit bis zu 400 Personen. „Aktuell ist noch kein Vergleich möglich. Das wird erst ab 2024 aussagekräftig sein. Wir haben mit der SIAK und dem ,Guten Fang‘ aber zwei fixe Einnahmen“, sagt Schachner.

