Während es in der Melker Fußgängerzone tourismusbedingt ruhiger wird, reißt die Diskussion über die aktuelle Situation – nach einem NÖN-Bericht, siehe hier und unten – nicht ab. Nach der Kritik am Wirtschaftsverein Zunftzeichen und einem Interview mit Zunftzeichen-Obfrau Ilse Kossarz zur aktuellen Situation meldeten sich diese Woche auch mehrere Betriebe der Innenstadt zu Wort.

Eine, die dabei nicht anonym bleiben möchte und auch für Zunftzeichen-Obfrau Kossarz in die Bresche springt, ist Maria-Eva Graf, die mehrere Kleidungsgeschäfte in der Innenstadt betreibt. „Für uns ist es wichtig, die Innenstadt lebendig zu halten. So wird es auch vom Land beworben. Wir Unternehmer engagieren uns ehrenamtlich, um in der Stadt etwas zu verändern“, sagt Graf.

Die Unternehmerin investiert nach eigenen Angaben jährlich rund 10.000 Euro in Maßnahmen, wie in etwa den Ankauf von Parkscheinen für Kunden, Dekorationen wie Skulpturen und Christbäume, aber auch in künstlerische Darbietungen. Sie nimmt dabei auch Kossarz in Schutz und lobt ihr Engagement: „Alle im Verein versuchen, die Altstadt attraktiv zu halten. Wir haben freiwillig sehr viel geschafft.“

„In der Gastronomie kann diese Kritik nicht gelten. Ich bin dort oft bei Veranstaltungen vor Ort und führe viele Gespräche.“Peter Rath, VP-Stadtrat

Unterstützung wünscht sich Graf hingegen mehr vonseiten der Politik und da vor allem von dem VP-Wirtschaftsstadtrat Peter Rath: „Ich wünsche mir, dass er sich auf unsere Seite stellt und mit uns gemeinsam den Weg geht. Er soll mit uns Unternehmern auch das Gespräch suchen. Wir brauchen kein Geld, wir wollen nur zusammenarbeiten.“

Bei der Kritik will Rath zwischen Handels- und Gastronomiebetrieben unterscheiden. „In der Gastronomie kann diese Kritik nicht gelten. Ich bin dort sehr oft bei Veranstaltungen vor Ort und führe viele Gespräche.“ In Bezug auf die Handelsbetriebe betont der Stadtrat, dass es früher vierteljährliche Treffen zwischen dem Zunftzeichen, als Vertretung der Betriebe, und der Stadtgemeinde gab. „Diese finden aktuell nicht mehr statt. Wir bemühen uns aber, neue Spielregeln aufzustellen und die Stadtentwicklung neu aufzustellen“, meint Rath.

Gegenüber der NÖN stellt der Stadtrat auch klar, dass er jederzeit für Gespräche erreichbar ist: „Auf der Gemeindehomepage steht meine Nummer und jeder kann mich anrufen.“ Mit Kossarz soll es in der kommenden Woche ein Gespräch geben, um die gemeinsamen Vorstellungen für die Entwicklung der Wirtschaft bis 2025 abzustimmen.

Unternehmerin wünscht ganzheitliches Konzept

Ideen für die Zukunft der Melker Wirtschaft haben auch die Unternehmer selbst. Ein Wirtschaftstreibender, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, ärgert sich, dass immer nur vom Bereich Haupt- und Rathausplatz gesprochen wird. Er wünscht sich ein ganzheitliches Konzept – Wiener Straße, Linzerstraße und auch die Abt Karl-Straße inklusive.

„Und außerdem glaube ich, dass ein Sommermarkt am Vormittag bei 30 Grad genauso wenig zur Belebung der Stadt beiträgt, wie wenn zu Silvester ein Feuerwerk mit Mitgliedsbeiträgen finanziert wird“, legt er nach.

Angesprochen auf die aktuelle Diskussion um die Melker Innenstadt wurde auch SP-Stadtrat Jürgen Eder. Gegenüber der NÖN betont er die Wichtigkeit, die Emotionen aus der Diskussion zu nehmen und gemeinsam an Verbesserungen zu arbeiten.

„Wir haben nichts davon, wenn sich alle gegenseitig die Schuld an der Situation geben“, meint der Stadtrat. Er verweist auch darauf, dass die SPÖ bereits vor Wochen zu einer öffentlichen Diskussionsrunde mit VP-Stadtrat Peter Rath und Zunftzeichen-Obfrau Ilse Kossarz für Jänner eingeladen hat. „Die aktuelle Debatte zeigt, wie wichtig unser Vorstoß in diese Richtung war.“