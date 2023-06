Jubel bei der FF Matzleinsdorf über Doppelsieg bei FF-Bewerb

Ein Wochenende ganz im Zeichen der Feuerwehr: Auf den Abschnittsfeuerwehrtag am Freitag folgte am vergangenen Samstag der Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb am Bewerbsplatz beim Feuerwehrhaus in Mannersdorf. Die Bewerbsgruppe der FF Matzleinsdorf fuhr dabei einen Doppelsieg ein: Sie gewannen sowohl den Bewerb in Bronze als auch in Silber souverän.