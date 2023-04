Lilith Melk berät Frauen und Mädchen bei Problemen

„Schon seit Jahren fahren Frauen aus dem Bezirk Melk nach Krems. Daher haben wir uns entschlossen, eine Außenstelle in Melk zu eröffnen”, erklärt Sozialarbeiterin Stephanie Aigner. Frauen wenden sich oft in einer persönlichen Krise an Lilith, sei es aufgrund einer schwierigen Beziehung, finanzieller Sorgen oder anderer Belastungen. „Es geht viel ums Zuhören. Bei den Beratungen machen wir den Klientinnen bewusst, welche ihrer Stärken sie nutzen können, um aus ihrer Krise herauszukommen”, sagt Aigner. Unter den Klientinnen finden sich derzeit noch wenige Mädchen. Ihre Hauptanliegen sind Beziehungskonflikte, die erste Liebe, sexuelle Erfahrungen, die sexuelle Orientierung sowie Konflikte mit den Eltern.

Notwohnung für Frauen als Ziel

Lilith Melk finanziert sich mit Unterstützung der Stadt Melk, von Gemeinden, dem Land NÖ, dem Bundeskanzleramt sowie aus Spenden. Alexandra Kugler, eine Unternehmerin aus Dürnstein, hat der Beratungsstelle vor Kurzem 500 Euro gespendet. Die Frauenberatungsstelle ist immer donnerstags von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Da es derzeit nur eine Mitarbeiterin gibt, sollte man sich vor einem Beratungsgespräch einen Termin ausmachen. „In Zukunft wollen wir uns vergrößern und mehr Öffnungszeiten anbieten. Weitere Ziele sind eine Rechtsberatung und eine Notwohnung für Frauen, die delogiert wurden oder aufgrund einer Trennung schnell eine Wohnmöglichkeit benötigen”, sagt Aigner.

