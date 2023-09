Leiben: Ein Fest für die Kinder mit zweitem Zuhause

In zehn Außenwohngruppen von „Rettet das Kind NÖ“ werden Kinder betreut, die nicht in ihren Familien leben und aufwachsen können – hier wird ihnen ein zweites Zuhause geboten. In Leiben wurde vor 15 Jahren eine solche Einrichtung gebaut, wo Kinder in einem geräumigen Haus mit Garten Schutz, Geborgenheit und individuelle Förderung finden. Die Wohngruppe ist im Austausch mit Schulen, Kindergärten und Vereinen, dem Helfersystem und der Herkunftsfamilie.

In Leiben hat die Organisation 2008 eigens für diesen Zweck ein modernes Haus errichtet. Es bietet neun Kindern und Jugendlichen ein geräumiges Zuhause. Der Start war damals nicht gerade leicht, gab es doch einige Vorurteile aus verschiedenen Kreisen zu überwinden. Diese sind aber längst abgebaut und es gibt ein gutes Miteinander. So war etwa einer der Verfechter für den Bau der damalige SPÖ-Bürgermeister Karlheinz Spring.

Als „Fest der Kinder“ bezeichnete der pädagogische Leiter Helfried Apfelthaler bei der Begrüßung die Veranstaltung anlässlich des halbrunden Geburtstages der Einrichtung. So waren unter den Gästen vor allem ehemalige Kinder und Mitarbeiter, Familienmitglieder, Freunde und Wegbegleiter der Kinder und der Außenwohngruppe. Es gab dabei Spaß, Spiel, Musik – und vor allem viel Freude.

„Rettet das Kind“ ist ein gemeinnütziger Verein mit Hauptsitz in Judenau (Bezirk Tulln). An 22 Standorten arbeiten rund 250 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 170 Kindern und Jugendlichen wird ein Zuhause geboten, 300 Familien werden unterstützt, mit 100 Jugendlichen wird mobil gearbeitet. Finanziert wird die private Organisation über öffentliche Mittel der Kinder- und Jugendhilfe sowie über Spenden.