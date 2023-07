Caritas St. Leonhard und Haubis feiern 20 Jahre Partnerschaft

Bei einem Frühstück in der Haubis Erlebniswelt Haubiversum in Petzenkirchen mit Geschäftsführer Anton Haubenberger bedankten sich Wohnhausleiterin Marion Lebhard, Caritas-Bereichsleiter Martin Kargl und Annika Urbanitsch, zuständig für Unternehmenskooperationen, mit einem Klientinnen-Team aus dem Wohnhaus für die langjährige Unterstützung.

Im Haubiversum werden jeden Tag große Mengen an Brot und Gebäck hergestellt, die an namhafte Supermärkte, Hotels und Haubis-Filialen geliefert oder direkt in Petzenkirchen verkauft werden.

Die Ware, die nicht verkauft werden konnte, wird jedoch nicht weggeworfen, sondern an gemeinnützige Einrichtungen zur Abholung verschenkt. So dürfen auch die Bewohner und Bewohnerinnen der Caritas-Wohnhäuser sich das übrig gebliebene Gebäck jede Woche kostenlos abholen – und das bereits seit 20 Jahren!

„Für die Bewohnerinnen und Bewohner ist dies immer aufregend und eine große Freude. Wir sind dadurch immer gut mit leckerem Brot und Gebäck versorgt, und gutes Essen muss nicht weggeworfen werden“, sagt Leiterin Marion Lebhard. „Wir achten in unseren Filialen darauf, stetig frisch zu backen. Uns ist wichtig, dass am Abend Richtung Ladenschluss so wenig wie möglich an Brot & Gebäck übrig bleibt. Dennoch ist es schlichtweg unmöglich, auf den Punkt genau zu backen. Unsere Kooperation mit dem regionalen Caritas- Wohnhaus ist eine Win-win-Situation. Gutes zu tun und gleichzeitig nachhaltige Praktiken zu fördern", erzählt Geschäftsführer Anton Haubenberger. Auch Bereichsleiter Martin Kargl ist von dem langjährigen Engagement begeistert: „Wir sagen dem Haubiversum ein herzliches Dankeschön dafür, dass wir bereits seit über 20 Jahren jede Woche Brot holen dürfen!“