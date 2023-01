Neues Angebot für die Jugend in Melk

Werbung

In den vergangenen Monaten kam es in der Bezirkshauptstadt Melk immer wieder zu Vandalismusakten, zudem berichteten NÖN-Leser auch von vereinzelten Vorfällen mit Drogen im Melker Stadtpark.

Um das Problem in den Griff zu bekommen und die Jugend zu stärken, wird ab dem kommenden Schuljahr 2023/24 in der Kulturregion Melk mit den Gemeinden Melk, Emmersdorf, Loosdorf, Dunkelsteinerwald, Schollach und Schönbühel-Aggsbach auf mobile Jugendarbeit gesetzt. In Zusammenarbeit mit den bestehenden Jugendeinrichtungen wird ein Team zwischen zwei und drei Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern in den sechs Gemeinden unterwegs sein.

Umfassende Information und Beratung für Jugend

Diese sollen ein niedrigschwellendes Informations-, Beziehungs- und Beratungsangebot für Jugendliche und eine begleitende Vermittlung an bestehende Ressourcen und Hilfe in Notlagen sowie Krisensituationen anbieten. Das Projekt wird die kommenden beiden Jahre durchgeführt und bei entsprechendem Bedarf weitergeführt. In Melk ist die Maßnahme notwendig, da laut Stadtchef Patrick Strobl (ÖVP) trotz eines vielseitigen Angebots von über 30 Vereinen sowie dem Jugendzentrum „c:me“ und der Schulsozialarbeit „Young/x-point“ nicht alle Jugendlichen erreicht werden können. „Ein ähnliches Bild spiegelt sich auch in unseren Nachbargemeinden wider“, so der Melker Bürgermeister.

Das Angebot der mobilen Jugendbetreuung soll vor allem − das hat eine Sozialraumanalyse ergeben − vorrangig auf die Zielgruppe der zwölf bis 23-Jährigen abzielen. „Es ist geplant, für das Projekt eine Kofinanzierung durch die beiden LEADER-Regionen Wachau-Dunkelsteinerwald sowie Mostviertel-Mitte zu erwirken“, betont Strobl.

