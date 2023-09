Jede Woche Neuanmeldungen bei der Team Österreich Tafel in Pöchlarn

Schon wieder umziehen: Erst 2021 bezog die Team Österreich Tafel die Räumlichkeiten im Gamingerhof. Das Pöchlarner Volkshaus war zu klein geworden – dort startete 2016 das Sozialprojekt vom Roten Kreuz und Hitradio Ö3, bei dem Menschen, die finanziell in Not sind, mit Lebensmitteln versorgt werden, die wiederum im Müll landen würden. Der Gamingerhof entpuppte sich allerdings nur als kurzfristige Bleibe. Denn diesen Sommer wurde das alte Rathaus dem Erdboden gleich gemacht. Hier entsteht schließlich das Stadthotel (die NÖN berichtete).

„Ja, wir mussten schnell einen neuen Standort finden“, sagt Maria Kaiser, Teamleiterin der Tafel in Pöchlarn. „Bauhofleiter Christian Wippel hatte dann die zündende Idee“, erzählt sie. Die Rede ist vom Pöchlarner Bahnhof. In dem Bereich, in dem früher ein Lokal untergebracht war, hat die Tafel ein „neues Zuhause“ gefunden. „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung der Stadtgemeinde und der ÖBB. Wir haben nun mehr Platz, gute Lagermöglichkeiten und auch die Lage direkt am Bahnhof ist ein Pluspunkt“, betont sie. Die öffentliche Erreichbarkeit – aber auch die Anonymität – bieten eine optimale Lage für die Tafelklientinnen und Klienten. Und die werden aktuell wieder mehr, wie Kaiser berichtet.

Die Team Österreich Tafel befindet sich nun am Bahnhof. Foto: Denise Schweiger

„Jede Woche gibt's Neuanmeldungen“, sagt sie. Drei Ausgaben haben am neuen Standort bereits stattgefunden. Die anhaltende Inflation sei dabei (noch) weniger zu spüren als der Krieg in der Ukraine. „Wir sprechen mittlerweile von rund 100 Haushalten pro Woche“, schildert Kaiser. Um die Lebensmittel besser verteilen zu können, gibt es bei der Pöchlarner Tafel ein „Nummern-System“: Klientinnen und Klienten bekommen gerade und ungerade Zahlen zugewiesen, demnach können sie entweder an den Samstagen an geraden und ungeraden Wochen zur Tafel kommen.

Jeden Samstag findet auch die Ausgabe in Pöggstall statt, dort befindet sich die zweite Team Österreich Tafel im Bezirk. Denise Riegler ist seit September die Teamleiterin der Tafel in Pöggstall. „Seit Anfang des Jahres bin ich hauptberuflich beim Roten Kreuz, 2019 habe ich ehrenamtlich begonnen“, gibt sie Einblick in ihren Werdegang. In der Corona-Pandemie sei die Zahl der Klientinnen und Klienten gestiegen, mittlerweile sei sie aber wieder „ein bisschen abgeflacht“: „Insgesamt handelt es sich aktuell um 78 Haushalte, pro Ausgabe versorgen wir im Durchschnitt 50 Personen“, informiert Riegler.