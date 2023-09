Baustart für Texingtaler Tennisplätze

Der UTC Texingtal erhält neue Tennisplätze am alten Standort. Zum Projektstart am vergangenen Montag setzte Obfrau Julia Fuchs gemeinsam mit Texingtals Bürgermeister Günther Pfeiffer, Vize Walter Eigenthaler und Landtagsabgeordnete Silke Dammerer den Spaten.

In einem ersten Schritt werden die bestehenden Tennisplätze abgerissen und in der Folge drei neue Allwetterplätze mit sandplatzähnlichem Belag errichtet. Das Investitionsvolumen für das Großprojekt beträgt bis zu 450.000 Euro und wird zu je einem Drittel von der Marktgemeinde Texingtal, dem Land NÖ und durch Eigenleistungen des Tennisvereins finanziert. „Der Tennisverein packt selbst mit an, damit rechtzeitig zum Meisterschaftsstart Mitte Mai alles fertig ist“, erklärt Pfeiffer. Die offizielle Eröffnung erfolgt im Juni.