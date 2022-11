Modernes Lehrlingsquartier beim Donaukraftwerk Ybbs-Persenbeug

Heinz Peter Allmer (VERBUND Hydro Power GmbH), Alois Schroll (Nationalrat), Michael Amerer (VERBUND Hydro Power GmbH), Landtagsabgeordneter Bernhad Ebner ( Land Niederösterreich), Achim Kaspar (VERBUND AG), Ulrike Schachner (Stadtgemeinde Ybbs), Gerhard Leeb (Gemeinde PErsenbeug-Gottsdorf), Karl Heinz Gruber (VERBUND Hydro Power GmbH). Foto: Verbund

Die Energiewende wird nur mit qualifiziertem und begeisterten SpezialistInnen gelingen. Das neue Lehrlingsquartier in Ybbs-Persenbeug bietet zukünftig das ideale Lernumfeld.

Landesgeschäftsführer Landtagsabgeordneter Bernhard Ebner überbrachte in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner den Gruß des Landes Niederösterreich: "Niederösterreich tut was ein Land tun kann. Das gilt besonders bei der Erzeugung erneuerbarer Energie. Bereits jetzt kommt die Hälfte des gesamten österreichischen Windstromes aus Niederösterreich und ein Viertel des gesamten österreichischen Photovoltaikstromes. Diesen Ausbau wollen wir jetzt mit unserem blau-gelben Weg in die Energieunabhängigkeit beschleunigen: Wir wollen für Niederösterreich das größte und schnellste Ausbauprogramm für Wasser, Wind, Sonne und Biomasse von ganz Österreich. Dazu braucht es auch die besten Fachkräfte und wir gratulieren dem VERBUND zur richtungsweisenden Entscheidung, die Ausbildung im Bereich Erneuerbare Energien auszubauen."

„Der Erfolg und die Zuverlässigkeit der Wasserkraft wird durch unsere hochqualifizierten Fachkräfte sichergestellt. Die innerbetriebliche Ausbildung war seit je her eine der zentralen Säulen unseres Unternehmens. Mit dem modernen Ausbildungszentrum, bestehend aus einer bestens ausgerüsteten Lehrwerkstätte und dem zukünftig hochwertigen Lehrlingsquartier schreiben wir diese Erfolgsgeschichte fort“, so Achim Kaspar, Vorstandsmitglied der VERBUND AG. „Der imposante Blick des neuen Lehrlingsquartiers auf das Kraftwerk Ybbs-Persenbeug und den Donaustrom ist auch ein symbolischer Blick in eine Zukunft der erfolgreichen Energiewende.“

„Im Kampf um die besten Köpfe für die Energiewende ist ein attraktives Lernumfeld, so wie wir es hier gestalten, ein absolutes Muss. Die hochqualifizierten Facharbeiter, die wir in unseren eigenen Lehrwerkstätten ausbilden, sind ein wesentlicher Erfolgsfaktur für unser Unternehmen. Die bisherigen Erfolge unserer Ausbildung sind keine Selbstverständlichkeit, sondern Auftrag an uns als Unternehmen, uns mit der Zeit weiterzuentwickeln“, so Michael Amerer, Geschäftsführer der VERBUND Hydro Power GmbH und Lehrlingsbeauftragter bei VERBUND.

„Investitionen in eine Zukunft der Ausbildung haben einen ebenso hohen Stellenwert wie Investitionen in die Effizienz unserer Anlagen. Denn wir dürfen eines nicht vergessen, dass es letzten Endes motivierte Menschen sind, die unsere Kraftwerke planen, bauen und instand halten“, so Karl Heinz Gruber, Geschäftsführer der VERBUND Hydro Power GmbH. „Daher investieren wir auch mehr als 12 Mio. Euro in ein Lehrlingsquartier, dass durch die Funktionsfähigkeit und Optik die Begeisterung unserer jungen Menschen für die Wasserkraft nochmals heben soll.“

Lehrlingsquartier als Baustein des Ausbildungszentrums

Mit direktem Donaublick wird das neue Lehrlingsquartier an einem attraktiven Standort auf VERBUND-Eigengrund nahe dem Kraftwerk Ybbs-Persenbeug entstehen. Das Erdgeschoss wird in massiver Beton Bauweise errichtet. Die beiden darüber liegenden Geschosse werden nachhaltig in Holzbauweise gebaut.

Eine parkähnliche Anlage zwischen der Werkstätte und dem Quartier soll die beide Gebäude der Lehrlingsausbildung durch den Charakter eines Campus zusammenführen.

Sowohl in den Außenbereichen mit Terrassen als auch im Inneren des Gebäudes wechseln sich Kommunikations- und Rückzugszonen ab. Ein hauseigener Fitnessraum steht für die Freizeitgestaltung zur Verfügung. 42 Einzelzimmer, darunter auch drei barrierefreie Zimmer, Seminarräume erlauben auch Seminarbetrieb für Fortbildungsmaßnahmen im gesamten Konzern. Bei Bedarf kann die Werksküche in einen großen Veranstaltungssaal für 200 Teilnehmer:innen geöffnet werden.

Für die Planung zeichnet das Architekturbüro Viereck verantwortlich. Im Fokus der Planung stand die Funktionalität und Energieeffizienz, die Lage der Räumlichkeiten, Erreichbarkeit von Werkstätten und kurze Wege beim Ausbildungsbetrieb. Bei der baulichen Umsetzung wird Wert auf hohe Energieeffizienz gelegt. Der Baubeginn hat Anfang November stattgefunden und die Fertigstellung des Gebäudes ist bis Ende 2023 geplant.

Gebäudeeckdaten

Grundstücksfläche: 11.311 m²

Bebaute Fläche: 1.267 m²

Bauweise: Hybrid – Beton/Holz

Anzahl Geschoße: 3

Gebäudehöhe: 12,3m

Bruttogeschoßfläche: 2.913 m²

Zwei Berufe – eine Lehre

Der Einstieg bei VERBUND als Lehrling ist Grundlage für viele Entwicklungsmöglichkeiten im künftigen Berufsleben. Die solide Basis bildet die Doppellehre: In 4 Jahren Lehrzeit werden die angehenden Facharbeiter:innen in Elektrotechnik und Metalltechnik mit je einem eigenen Lehrabschluss ausgebildet.

Die Ausbildung erfolgt in den Lehrwerkstätten Kaprun, Ybbs und Töging in Bayern. Dabei wird größter Wert darauf gelegt, dass theoretisches Wissen sofort in der Praxis angewandt werden kann – am besten im einen der 129 Kraftwerke von VERBUND. Andere Lehrlinge und erfahrene Ausbildungsmeister:innen schaffen ein positives Umfeld, das auch die gemeinsame Freizeitgestaltung umfasst.

Wichtig für VERBUND ist auch, immer mehr junge Frauen für die Ausbildung in der Wasserkraft zu motivieren. Mit ersten Erfolgen: Allein 2022 begannen vier junge Frauen ihre Lehre in Ybbs-Persenbeug.

Exzellente Abschlusserfolge bei der Facharbeiter-Prüfung

Berechtigt stolz zeigt sich der Lehrlings-Jahrgang 2018-2022 in Ybbs-Persenbeug: Die angehenden Kraftwerker:innen freuen sich über insgesamt 20 mal „Auszeichnung“ und 3 mal „Gute Erfolge“ in den Abschlussprüfungen Lehrberufen Elektrotechnik und Metalltechnik.

