Rückhaltebecken in Krummnußbaum: Jetzt wird gebaut

„Immer wenn es stärker geregnet hat, hab‘ ich schon gezittert.“ ÖVP-Bürgermeister Bernhard Kerndler kann sich an viele solcher Momente in den vergangenen Jahren erinnern: Denn wenn sich Starkregen über Krummnußbaum ergoss, wurde das Siedlungsgebiet unterhalb des Schatzlbachs meistens geflutet. „Viele Häuser waren regelmäßig betroffen – und die Einsätze der Florianis im Bereich um die dortige Unterführung waren nicht ungefährlich“, entsinnt sich der Ortschef – etwa an die Folgen des Starkregenereignisses Mitte Juli 2021. Diese Szenen sollen aber der Vergangenheit angehören: Der Startschuss für die Errichtung eines Rückhaltebeckens beim Schatzlbach ist gefallen.

„Ich bin wirklich froh, dass es jetzt losgeht. Wir verfolgen dieses Projekt schon seit vielen Jahren“, erläutert Kerndler. Durch das Rückhaltebecken soll der Hochwasserspitzenabfluss gedrosselt und somit das Siedlungsgebiet zukünftig vor Hochwasserereignissen geschützt werden. Das Projekt wird von der EU (40 Prozent), vom Bund (24 Prozent) und vom Land NÖ (16 Prozent) gefördert. Die restlichen Kosten übernimmt die Marktgemeinde Krummnußbaum. Die Bauphase wird laut Büro ZT Schuster rund ein Jahr dauern. „Das ist ein wichtiges Projekt zum Schutze der Menschen. Ein großes Danke auch an die Grundbesitzerinnen und Grundbesitzer für die Zusammenarbeit. Von diesem Miteinander profitieren alle“, freut sich Kerndler.

