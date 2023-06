Start für neues Platzl in Schrattenbruck

MELKIm Rahmen des NÖ Stadterneuerungsprozesses STERN XL wurde bei der Bevölkerung in Schrattenbruck der Wunsch nach einem Kommunikationstreffpunkt geäußert.

Vor geraumer Zeit sind jetzt in Schrattenbruck die Bagger angerollt, um neben der Kapelle einen neuen Kommunikationstreffpunkt in der Katastralgemeinde zu errichten. Im Herbst plant Stadtchef Patrick Strobl die Eröffnung des neuen Treffpunkts für die Schrattenbrucker. Bis dahin wird auch der Wirtschaftshof der Stadtgemeinde Melk mit einer entsprechenden Einzäunung für ein sicheres Treffen der Schrattenbrucker sorgen. Auf einer gepflasterten Fläche wird es Sitzmöglichkeiten geben, auf einer begrünten Fläche Spielmöglichkeiten für die Kinder. Eingesetzt für die Umsetzung hat sich KG-Botschafter Christian Lichtenwallner, der viel Zeit und Nerven in das Projekt steckte. „Treffpunkte haben in kleineren Ortschaften einen hohen Stellenwert, da diese einen zentralen Punkt im Gemeinschaftsleben haben“, freut sich Strobl bereits jetzt, viele Schrattenbruckerinnen und Schrattenbrucker am neuen Begegnungsplatzl anzutreffen.