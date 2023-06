Vollbetrieb trotz Umbau

In drei Etappen erfolgen die Bauarbeiten für den Um- und Zubau der Bezirksstelle Pöggstall des Roten Kreuzes. Begonnen wird mit dem Parkplatz, dann folgen die Fahrzeughalle und das Lager sowie der Umbau der Garagen und als Abschluss werden notwendige Sanierungsarbeiten beim bestehenden Gebäude durchgeführt.

Zu der Spatenstichfeier waren Pöggstalls ÖVP-Bürgermeister Helmut Hahn, Vertreter der Feuerwehr Pöggstall, der bauausführenden Firma Jäger-Bau und die Spitzen der Rot-Kreuz-Stelle Pöggstall gekommen.

Bezirksstellenleiter Franz Tanzer betonte, „dass es wichtig und geglückt ist, heimische Firmen ins Boot zu holen“. Zu den Finanzen erläuterte er, „dass die Teuerung auch hier zugeschlagen hat. Diese hat auch vor uns nicht haltgemacht und liegt knapp an der Schmerzgrenze. Wir haben bereits zu unserem Voranschlag von 1,5 Millionen Euro noch ein wenig dazulegen müssen.“

Fertiggestellt werden soll das große Vorhaben in Pöggstall im Frühjahr 2024, wobei man gut im Plan und Soll liegt. Eines sieht Tanzer als wesentlich an: „Der Rettungsbetrieb ist in keinerlei Hinsicht gestört und wird, auch während der Bauphase, so wie bisher durchgeführt.