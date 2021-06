Insgesamt 3,7 Millionen Euro investiert die Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel (WAV) in ein Wohnbauprojekt in der Nähe des Ybbser Penny-Marktes in der Breiten.

Im Rahmen eines Spatenstichs stellte WAV-Vorstandsdirektor Manfred Damberger die zweite Bauphase vor. Nach 23 Wohneinheiten im ersten Bauabschnitt sollen bis Ende des Jahres 2022 35 weitere Wohneinheiten als Mietwohnungen mit Kaufoption entstehen. „Trotz der aktuell schwierigen Lage des Baustoffmangels sind wir erfreut, dass wir mit der zweiten Bauphase starten können“, betont Damberger.

Gemeinschaftsgarten nach „Natur im Garten“-Kriterien

Die Wohnungen verfügen über eine Größe von 52 bis 81 m². Die Ausrichtung des Gemeinschaftsgartens erfolgt unter „Natur im Garten“-Kriterien. Hellhörig wurde SPÖ-Bürgermeisterin Ulrike Schachner aber, als Damberger ankündigte, künftig einen zweiten WAV-Firmensitz, neben Raab/Thaya, im Mostviertel zu planen. „In Ybbs finden wir sicherlich einen passenden Standort“, schmunzelt Schachner, die aber auch die Zentrumsnähe des neuen Wohnbauprojekts hervorhob.