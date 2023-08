Neue Ordner für Zuzügler

Gemeindebürger, die ihren neuen Wohnsitz in der Gemeinde anmelden, werden zukünftig in weiteren sechs Gemeinden der LEADER Region Mostviertel-Mitte mit attraktiven Gemeindeordnern begrüßt, die mit Informationen über das Leben und die Angebote im Ort gefüllt sind. „Wir wollen den neu zugezogenen Mankerinnen und Mankern einen kompakten Überblick zu den Angeboten in unserer Stadt mit vielen Gesichtern geben“, erklärt Martin Leonhardsberger, Manks ÖVP-Bürgermeister und Obmann-Stellvertreter der LEADER Region Mostviertel-Mitte.

Auch die Gemeindevertreter von Hürm, Kilb und Ruprechtshofen übergeben diese individuellen Gemeinde-Willkommensordner an ihre neu zugezogenen Bürger. Insgesamt gibt es damit bereits 16 Gemeinden in der LEADER Region Mostviertel-Mitte, die thematisch geordnet ihre Informationen an die Zuzügler weitergeben.