SeneCura erfüllt Herzenswünsche

Im Rahmen der Aktion Herzenswunsch erfüllt das SeneCura Sozialzentrum Pöchlarn regelmäßig Wünsche, die den Bewohnern besonders am Herzen liegen. Dieses Mal durfte sich Waltraud Stockner über einen Ausflug der besonderen Art freuen. Gemeinsam mit ihrem Gatten Johann Stockner, Bewohner Manfred Mück und dem SeneCura Team besuchte sie das Mohndorf Armschlag. Margarete Schneider hatte auch einen Herzenswunsch: Sie wünschte sich nichts mehr als ein Wiedersehen mit ihrer lieben Freundin Franziska Kremser in ihrem gemeinsamen Heimatort Niederfladnitz bei Retz. Die ehrenamtliche Mitarbeiterin Monika Crepaz begleitete die beiden Freundinnen auf ihrer Reise in die Vergangenheit.

Das Ehepaar Waltraud und Johann Stockner genießt den Ausflug. Fotos: Foto: Sene Cura