Simba ließ grüßen: „König der Löwen“ im Manker Veranstaltungssaal

Das Wetter wollte nicht mitspielen – doch davon ließ man sich im Pflege- und Betreuungszentrum Mank freilich nicht abbringen. Kurzerhand wurde das Sommerfest in den Veranstaltungssaal verlegt. Ein Highlight des Tages war zweifellos die beeindruckende Showeinlage: Ein Ausschnitt aus dem Musical „König der Löwen“ wurde aufgeführt. Die mitreißenden Gesangs- und Showeinlagen, die farbenfrohen Kostüme entführten das Publikum in die faszinierende Welt von Simba und Co. Ein lustiger Sketch sorgte zudem für Lacher, Tanzmusik lud zum Feiern ein. Eine Vielzahl von Köstlichkeiten und erfrischenden Getränken gab's natürlich auch. Besonders erfreulich war die Überraschung durch die Ehrengäste Bürgermeister Martin Leonhardsberger und Gemeinderat Herbert Zierlich. Sie überreichten allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Blumen als Dank und Wertschätzung für ihre Arbeit.