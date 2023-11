Zweimal Gold und einmal Silber für Lehrlinge aus Ybbser Gastro

In der Kategorie „Küche“ sicherte sich Jana Brandstetter (16) den ersten Platz – und auch auf dem zweiten Platz landete ein Ybbser Lehrling: David Walter (16). Und dank Jasmin Leikam (17) gab's dann nochmal Edelmetall: Sie trat in der Kategorie „Hotel- und Gastgewerbeassistentin“ an und holte sich die Goldene. Diese Höchstleistungen machen Chefin Karin Gruber-Rosenberger mächtig stolz. „Wir freuen uns von Herzen mit unseren Siegern, die sich gegen eine Vielzahl an Bewerbern aus dem Bundesland durchsetzen konnten. Gleichzeitig gratulieren wir allen Teilnehmern, die den Mut und die Nervenstärke bewiesen haben, sich dem Bewerb zu stellen“, bedankt sie sich auch bei den Ausbildnern im Ybbser Betrieb „für die perfekte Vorbereitung auf den Bewerb“.