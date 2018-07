Ein besonders dreister Diebstahl sorgt in Loosdorf für Aufregung. Unbekannte Täter stahlen in der Nacht auf Donnerstag oder in der Nacht auf Freitag die komplette Photovoltaikanlage vom Dach der Gartenbaufirma Spitzer in der Mozartstraße (Betriebsgebiet). Der Loosdorfer Standort war erst vor zwei Monaten eröffnet worden.

Die Täter erbeuteten 88 Solarpaneele mit einer Gesamtleistung von 24 Kilowattstunden. Laut Firmenchef Thomas Spitzer wurden sie „professionell abgeschraubt“. Der Schaden liegt im fünfstelligen Eurobereich. Jedes der Module ist 19 Kilo schwer, insgesamt wog die „Beute“ also knapp 1,7 Tonnen. Die Polizei geht davon aus, dass an der Aktion mindestens drei Täter beteiligt waren, die die Module mit einem Kleintransporter fortschafften.

Vor ihrer Tat schlugen die Täter den Bewegungsmelder eines Scheinwerfers ab, um unbemerkt zu bleiben. Auf Facebook wurde ein Beitrag von Thomas Spitzer über den Diebstahl über das Wochenende 1.500 Mal geteilt, hunderte Menschen drückten in Kommentaren ihr Mitgefühl und ihre Empörung aus.