23.500 Euro für Laura

Helmut Bosshammer vom Verein „Austria Triker und Biker mit Herz für Kinder" e.V.“ veranstaltete im Gasthaus Wimmer in St. Oswald eine Spendensammlung für Laura Muttenthaler. Sie ist auf Grund ihrer Beeinträchtigung auf kostspielige Therapien angewiesen. Biker aus ganz Österreich und dem angrenzenden Bayern nahmen an der Benefizfahrt teil.

Bereits um 11 Uhr wurde Laura unter tosendem Applaus am Kirchenplatz empfangen. Schirmherrin und St. Oswalds ÖVP-Bürgermeisterin Rosemarie Kloimüller bedankte sich – gerührt über die riesige Bikerschar – bei allen für das riesige Herzensfest und hofft, dass „Lauras Wünsche wahr werden und dass sie ihrem Ziel immer ein bisschen näher komme!"

Mittags begann der Tross der Biker dann mit einer Rundfahrt, bei der Laura in einem Tribike Platz nahm. Zuerst ging es nach Laimbach, wo eine Spendenbox übergeben wurde. In Maria Taferl segnete Pfarrer Stefan Obergfell alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, in Persenbeug-Gottsdorf lud die Konditorei Brunner zu einem Eis.

Danach ging die Fahrt auf den familieneigenen Bergbauernhof, wo ein riesiges Fest wartete – Livemusik, Ballonfahrt und Leckereien vom Grill inklusive.

Insgesamt konnte an diesem Tag eine Spendensumme von stolzen 23.578,57 Euro lukriert werden. Zusätzlich spendete das Rehazentrum Malovec noch Therapien im Wert von 20 Prozent der Spendensumme.

Die Freude bei Laura und ihren Eltern Barbara und Martin Muttenthaler war groß: „Damit können wir einige notwendige Therapien finanzieren. Denn Laura macht Fortschritte – und seit wenigen Tagen auch alleine den ersten Schritt in ihrem Leben!"