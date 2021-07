Hundemüde – im wahrsten Sinne des Wortes – erreichten Sandor Buz und sein treuer Vierbeiner Gyango am 16. Juni die rumänische Stadt Reghin. Kein Wunder: 1.300 Kilometer Fußmarsch liegen hinter ihnen, rund zwei Monate waren die beiden auf zwei Beinen und vier Pfoten von Mariazell ausgehend bis nach Rumänien unterwegs.

Spenden für Tierheim in Rumänien

„Unsere ‚Streuner’ sind gut angekommen“, strahlt Marion Löcker. Die Obfrau des St. Leonharder Tierschutzvereins „Robin Hood“ ist sichtlich stolz: Das Ziel des Projekts „Walking4animals“ war schließlich, Spenden für das Tierschutzprojekt des Vereins in Rumänien zu sammeln. Seit vielen Jahren engagieren sich die „Robin Hood“-Mitglieder für die Streunerhunde vor Ort, zwei Einrichtungen werden von den Tierfreunden unterstützt.

Und die Freude in den beiden Tierheimen in Reghin ist groß: Insgesamt wollte Buz 5.000 Euro im Rahmen seiner Reise quer durch Europa sammeln, schlussendlich langten über 8.000 Euro ein. „Danke an alle, die das möglich gemacht haben – und natürlich auch ein herzliches Danke an Sandor und Gyango“, sagt Löcker. Das Projekt ist jetzt zwar abgeschlossen, aber man sei noch lange nicht fertig: „Nun gilt es, für das Tierheim zu planen. Vor allem, weil zuletzt ein schwerer Sturm großen Schaden in den Tierheimen angerichtet hat“, informiert sie. „Es gibt immer etwas zu tun.“