Eschensterben am Melker Stiftsfelsen: B1 wird gesperrt .

In regelmäßigen Abständen werden die Bäume am Stiftsfelsen in Melk, darunter zahlreiche Eschen, von Fachleuten kontrolliert. Aufgrund des fortschreitenden Absterbens wurde jetzt wieder, wie bereits vor einigen Jahren, eine akute Gefährdung durch kranke Bäume festgestellt.