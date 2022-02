Pflegeheim Ybbs: Corona-Fälle verhindern zwei Wochen Besuche

Für Kopfschütteln sorgte in der Vorwoche ein Anruf bei einer NÖN-Leserin. Vom anderen Ende der Leitung wurde sie darüber informiert, dass sie ihre demenzkranke Schwiegermutter – sie wird seit fast zwei Jahren im Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) in Ybbs betreut – für zwei Wochen nicht mehr besuchen darf.

Nachgefragt bei der Landesgesundheitsagentur NÖ bestätigt Sprecherin Martina Schuller den zweiwöchigen Besucherstopp: „Mit der zuständigen Gesundheitsbehörde, der BH Melk, wurde eine Besucherreduzierung im PBZ Ybbs vereinbart.“ „Die Regelungen wurden aus epidemiologischer Sicht empfohlen um eine weitere Ausbreitung der Infektion zu verhindern“, sagt Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner.

Palliativbereich ausgenommen

Zu Beginn der Vorwoche habe es vier Corona-Infektionen unter den Bewohnern des Pflegeheimes „in den verschiedenen Wohnbereichen“ gegeben. „Mit Stand Montag dieser Woche sind 30 Bewohner an Covid-19 erkrankt, davon werden zwei Personen stationär im Krankenhaus behandelt“, erläutert Schuller. Ausgenommen von der Einschränkung des Besuchsrechtes ist aber, betont die Sprecherin, der Palliativbereich bzw. bei lebenskritischen Ereignissen sind ebenso Besucher erlaubt.

Explosionsartiger Anstieg bei Corona-Fällen

Die „Omikron-Welle“ treibt die Infektionszahlen im Bezirk weiter nach oben. Waren es zum Start in die Vorwoche 1.192 Corona-Fälle, sind es zum Start in diese Woche 2.209. Auch die Zahl der Personen in Quarantäne kletterte demnach nach oben, wie Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner auf NÖN-Anfrage informiert: „Insgesamt sind Bezirk Melk aktuell 3.757 Personen als Verdachtsfälle bzw. Kontaktpersonen behördlich abgesondert.“

Ein signifikanter Anstieg: Vor einer Woche lag diese Zahl noch bei 2.408 Personen in Quarantäne. Es besteht derzeit keine Verkehrsbeschränkung, wie Haselsteiner betont. Laut Angaben der Bezirkshauptmannschaft Melk gibt es aktuell in jeder der 40 Gemeinden im Bezirk positiv getestete Personen. „Die Siebentagesinzidenz des Bezirkes beträgt aktuell 2.749,1. In allen Gemeinden liegt die Siebentagesinzidenz über 700, in 38 Gemeinden über 1.000, in 30 Gemeinden davon über 2000“, gibt Haselsteiner Einblick in die Statistik.

