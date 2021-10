Im November 2020 hatte Petra Irschik die Agenden übernommen, nun konnte die Manker SPÖ ihre Jahreshauptversammlung abhalten und Irschik auch offiziell zur Stadtparteivorsitzenden küren. „Vielen Dank für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Gemeinsam mit meinem Team werden wir uns weiterhin aktiv für Mank einsetzen“, freute sich Irschik über die einstimmige Wahl.

Die 44-jährige gelernte Bürokauffrau und Personalverrechnerin folgt Anton Hikade nach, der 19 Jahre an der Spitze der Sozialdemokraten gestanden war. „Als Vorsitzender lagen mir Themen wie ganztägige Kinderbetreuung oder die Kontrollfunktion in der Gemeindepolitik sehr am Herzen. Ich bin überzeugt, dass sich das neue Team der SPÖ auch zukünftig für ein lebenswertes Mank starkmachen wird“, sagte Hikade.

Das angesprochene Team besteht neben Irschik aus Stadtrat Martin Sommer, Gemeinderat Herbert Zierlich und Hikade, der sich als Schriftführer weiter einbringt. Inhaltlich will Irschik auch an die Arbeit Hikades anschließen – beispielsweise, was die Kinderbetreuung betrifft. „Da werden wir nach wie vor dran bleiben. Zwar hat sich einiges verbessert, aber es gibt immer Luft nach oben“, verweist Irschik zum Beispiel auf die Öffnungszeiten. „Es gibt ja nun endlich die Kleinkindtagesbetreuung – das ist ein Punkt. Der zweite Punkt sind die Öffnungszeiten – es ist ganz wichtig, dass diese den Bedürfnissen der Eltern entsprechen.“ Außerdem müsse, auch wenn der Zubau zum Kindergarten gerade abgeschlossen wurde (die NÖN berichtete), schon an die Zukunft gedacht werden, wenn beispielsweise in der Alten Molkerei neue Wohnungen entstehen. Stichwort Wohnen: Hier wünscht sich Irschik leistbares Wohnen für junge Familien und junge Menschen, die gerade von Zuhause ausziehen. „Es soll für alle etwas dabei sein.“

Ihre Herzensangelegenheit ist das Thema Barrierefreiheit, mit dem Irschik in ihrer Funktion als Obfrau des Kriegsopfer- und Behindertenverbands bereits viel Erfahrung gesammelt hat. Dabei gehe es zwar auch darum, da oder dort eine Stufe zu entfernen, Barrierefreiheit bedeute aber viel mehr, betont Irschik. „Ein großes Problem ist zum Beispiel, dass wir nicht an das Primärversorgungsnetzwerk (PVN; Anm.) angeschlossen sind. Gerade für Menschen mit Behinderungen ist das ein großes Thema, weil es im Netzwerk viele zusätzliche Gesundheitsdienstleistungen gibt, die von der Kasse bezahlt werden. Es ist wichtig, hier Druck zu machen.“

Drei bis vier Mandate als erklärtes Ziel

Mit dieser inhaltlichen Ausrichtung soll bei der nächsten Gemeinderatswahl 2025 das 2020 verlorene dritte Mandat zurückgewonnen werden – und wenn möglich, dann noch mehr. „Ich gehe davon aus, dass wir wieder ein drittes Mandat bekommen oder noch besser abschneiden“, zeigt sich Irschik kämpferisch.