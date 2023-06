Nach Auszählungsdebakel: EU-Abgeordneter Sidl „völlig fassungslos“

In einer ersten Reaktionen auf das Auszählungsdebakel der SPÖ, bei der jetzt doch Andreas Babler anstelle von Hans-Peter Doskozil neuer SPÖ-Chef geworden ist, zeigt sich der Petzenkirchner EU-Abgeordnete und Landesgeschäftsführer der SPÖ NÖ Günther Sidl in einer ersten Reaktion „völlig fassungslos“ vom Vorgehen in seiner Partei. „Ich bin aufgrund der aktuellen Situation peinlich berührt, eigentlich muss man als Sozialdemokrat gerade unterirdisch gehen. Es ist extrem peinlich und ich frage mich, welche Dilettanten hier am Werk sind“, ärgert sich Sidl.

Für Sidl sei die Auszählung von 600 Delegiertenstimmen „keine Raketenwissenschaft“, zudem finde er es gegenüber den Kandidaten und den Delegierten als absolute Frechheit, wie hier gearbeitet wurde. Den neuen SPÖ-Parteichef kennt Sidl seit er 14 ist, Sidl selbst hat sich vor dem Parteitag aber klar dazu bekannt, demjenigen die Stimme zu geben, der auch bei der Mitgliederbefragung vorne war - also votierte Sidl für Doskozil. „Ich habe nie ein negatives Wort über Andi verloren. Wir kennen uns beide seit gemeinsamen SJ-Zeiten“, sagt Sidl. Für Sidl sei es jetzt aber umso wichtiger, Einigkeit in der Partei herzustellen und Brücken zu bauen. „Wenn das bei diesem Desaster noch möglich ist, natürlich sind jetzt sehr viele Emotionen im Spiel“, mahnt Sidl zum Zusammenhalt.