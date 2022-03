Heinz Schuberth aus Melk: Der Pilger mit Herz

Werbung

Nach mehrjähriger Pilger-Pause schnürt Heinz Schuberth wieder die Wanderschuhe – und zwar wie immer, seit seiner ersten Tour 2008, für den guten Zweck.

„Dieses Mal geht‘s von Melk durch Österreich und die Schweiz bis nach Lourdes in Südfrankreich“, berichtet der 80-Jährige (!) stolz. Angetrieben wird der Pilger mit Herz von einem karitativen Gedanken: Im Rahmen seiner rund dreieinhalbmonatigen Reise will er Spenden für das Sozialprojekt des Stift Melk in Burkina Faso sammeln. „Das Geld – mein Ziel wären 6.000 Euro – kommt den Menschen in Afrika zugute, um einen Gemüsegarten anzulegen“, berichtet er.

Abmarsch heißt’s für den Melker am Samstag, 9. April. Noch am selben Tag legt er einen Stopp bei Barbara Braun in Marbach ein: Gegen 13 Uhr lädt Schuberth auf Schaumrollen und Kaffee für sein Spendenziel ein. Die rund 2.000 Kilometer wird er nur mit leichtem Gepäck zurücklegen. „Ich brauch‘ ja nicht viel und hab‘ da auch schon Erfahrung“, lacht er. Schuberth freut sich besonders auf die Pilgeretappe im französischen Périgord. „Das ist eine wunderschöne Gegend – und vielleicht gibt‘s ein Treffen mit dem Krimiautor Martin Walker!“ Pilgern ist für Schuberth ein einzigartiges Erlebnis. „Ja, es ist natürlich anstrengend, aber es macht mich glücklich. Wenn man also etwas durchs Pilgern erfahren kann, dann, dass das Leben schön ist.“ La vita e bella – Schuberths Lebensmotto.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.