Faschingstanz statt Faschingsumzug .

Normalerweise wäre am Faschingsdienstag buntes Treiben in der Melker Innenstadt angesagt. Coronabedingt fäll der Faschingsumzug in diesem Jahr aus. Die Sportunion Melk wollte dennoch nicht tatenlos den Höhepunkt des Narrentreibens verstreichen lassen und tanzte im Faschingsgewand und mit Masken den Jerusalema-Dance vor dem Stift Melk ein.