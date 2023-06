Krummnußbaum: Panne um 700 Gemeindezeitungen

Eigentlich hätte die Gemeindezeitung Ausgabe 3/2023 den Krummnußbaumerinnen und Krummnußbaumern schon längst ins Haus flattern sollen. Doch nachdem sie Mitte Mai zum Versand aufgegeben wurden, fehlt von den rund 700 Exemplaren jede Spur.

„Leider ist die Palette bzw. sind die Kartons nicht in den entsprechenden Zustellbasen angekommen, so dass wir derzeit davon ausgehen müssen, dass die Sendungen an einen falschen Standort geliefert wurden“, sagt Markus Leitgeb, Sprecher der Post.

Man stehe in dieser Causa „in regem Kontakt mit der Gemeinde“, eine Kostenrückerstattung werde „selbstverständlich“ vorgenommen. „Ich bedaure die Unannehmlichkeiten und möchte mich im Namen der Post aufrichtig dafür entschuldigen“, betont er. Da das Mysterium nach wie vor nicht geklärt werden konnte, sah man sich seitens der Gemeinde gezwungen, die Zeitungen nochmals drucken zu lassen.

„Immerhin bewerben wir darin Veranstaltungen, etwa unsere Feier zur Sonnenwende dieses Wochenende (Anm.: am Samstag, 24. Juni, Hafengelände). Wenn die Zeitung erst danach bei den Leuten ankommt, machen wir uns doch lächerlich“, meint ÖVP-Bürgermeister Bernhard Kerndler. Ausgetragen wurden die Exemplare der Ausgabe 3.2/2023 nun diese Woche von Gemeinderätinnen und Gemeinderäten sowie Freiwilligen, die in die Rolle der Zeitungskuriere schlüpften.