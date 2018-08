Die Frau konnte an einer Kreuzung in St. Leonhard am Forst trotz Auslenkens eine Kollision mit einer nach links abbiegenden 20-Jährigen nicht mehr verhindern. Der Wagen der 32-Jährigen wurde in den gegenüberliegenden, etwa zwei Meter tiefen Straßengraben geschleudert, berichtete die Polizei.

Die 32-Jährige wurde mit einer vermutlich schweren Verletzung mit dem Notarztwagen in das Landesklinikum Melk transportiert, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Der Zusammenstoß ereignete sich kurz vor 10.00 Uhr in Haslach, einer Ortschaft von St. Leonhard am Forst.