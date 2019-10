Dreieinhalb Jahre war Kurt Metzl alt, als er mit seiner Familie vor den Nazis in die Schweiz flüchtete. Geboren wurde er 1935 in St. Leonhard. Seine Eltern und Großeltern, jüdische Händler, wohnten am Hauptplatz, dort, wo heute die Hausnummer 5 auf der Fassade zu lesen ist. Ob er Erinnerungen an St. Leonhard habe? „Nein“, sagt Kurt Metzl. „Ich war drei Jahre alt. Aber ich wollte auch keine Erinnerungen haben, weil schlimme Dinge passiert sind.“

Nachdem die Familie ins burgenländische Sauerbrunn gezogen war, kam Metzls Vater 1938 zurück nach St. Leonhard, wo ihm Freunde sagten, dass er und seine Eltern lieber ausreisen sollten, weil keine guten Zeiten bevorstünden. Die Freunde sollten recht behalten.

Wiedervereinigung in der Schweiz

Der Zweite Weltkrieg und die Verfolgung jüdischer Mitmenschen hatten bereits begonnen, als Metzls Vater im schweizerischen Schaffhausen Schutz fand. Metzl selbst war mit seiner Mutter noch im Burgenland, ehe sie über Wien in einen Zug nach Deutschland stiegen. Dieser hielt in Schaffhausen. „Wir sagten dem Zugspersonal, dass ich auf die Toilette müsste. So konnten wir unbemerkt aus dem Zug aussteigen“, erzählt Metzl, wie damit die Familie wieder vereint war: „Wir hatten Glück – die Dinge verschlimmerten sich in kurzer Zeit.“

Die Familie Metzl beantragte ein Visum, um in die USA emigrieren zu können. Erst 1947 war es dann so weit. Ohne ein Wort Englisch sprechen zu können, kam Metzl in den USA an, später ging er aufs College und studierte Medizin.

1958 kam Metzl das erste Mal zurück nach St. Leonhard. Sein zweiter Besuch Jahre später war dann eher ungeplant. Einer seiner vier Söhne, Jamie Metzl, kandidierte gerade für den Kongress, als ihn der Historiker Johannes Kammerstätter kontaktierte – mit der Frage, ob er Kurt Metzl kenne. „Eigentlich wollte ich nichts mit Österreich zu tun haben, aber mein Sohn hat gesagt, es könnte ihm im Wahlkampf helfen. Und was tut man nicht alles für seine Kinder“, lacht Metzl. Er traf sich mit Kammerstätter und kehrte so nach Österreich zurück.

Nun war er zum dritten Mal in St. Leonhard und besuchte zusammen mit seinem Sohn Joshua, dessen Frau Alexandra und deren Kindern Anna (9) und Clara (5) sein Geburtshaus am St. Leonharder Hauptplatz.

Empfangen wurde er dabei von VP-Bürgermeister Hans-Jürgen Resel, VP-Vize Maria Gruber und dem Zweiten Landtagspräsidenten Gerhard Karner (VP). Nach dem Lokalaugenschein am Hauptplatz ging es ins Rathaus, um sich zusammen mit Kammerstätter, Ernst Bruckmüller, Franz Dorn, Hans Hell und Thomas Stern bei Kaffee und Kuchen über die Vergangenheit auszutauschen. Metzl war ergriffen: „Bevor wir heute hier herkamen, waren wir in Mauthausen. Dort habe ich mich wieder daran erinnert, was ich für ein Glück habe, heute hier zu sein. Danke für dieses Treffen und den wundervollen Empfang.“