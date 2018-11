153 Schüler besuchen die Neue Mittelschule (NMS) in St. Leonhard derzeit, rund 250 gehen zur Musikschule. Synergien, die man nicht ungenutzt lassen will: Die NMS bekommt den Schwerpunkt „Besondere Berücksichtigung der musischen Ausbildung“.

„Es bietet sich ganz einfach an, weil wir im Ort eine florierende Musikschule, Chöre und die Blasmusikkapelle haben“, erläutert NMS-Direktorin Gabriele Mosch den Grund für die Schwerpunktsetzung. Bürgermeister Hans-Jürgen Resel (VP) hakt ein: „Es ist ein großes Fundament da, viele Schüler lernen schon ein Instrument.“

Im Schuljahr 2019/20 wird mit der ersten Klasse gestartet, wobei eine breite Auswahl an Musikinstrumenten erlernt werden kann. Dafür wird eng mit der Musikschule zusammengearbeitet.

„Eine Klasse pro Jahrgang dürfen wir als Sonderform mit musischer Ausbildung führen.“Gabriele Mosch, Direktorin, NMS St. Leonhard

„Es wird Einzel- und Gruppenunterricht oder auch Ensemblestunden geben“, ist bei Leopoldine Salzer, Direktorin der Musikschule Alpenvorland, die Vorfreude auf die Kooperation groß. Bei entsprechendem Interesse steht auch einer Schulband und Aufführungen nichts im Weg.

Mit dem Schwerpunkt hätten Schüler nicht nur eine zusätzliche Ausbildungsmöglichkeit. Auch der Zusammenhalt in der Gemeinde werde gefördert. „Wir wollen Schüler, die im Ort wohnen, überzeugen, auch im Heimatort zu bleiben“, erklärt Gabriele Mosch: „Das ist wichtig: Wenn Schüler wegen eines Schwerpunkts in einem anderen Ort zur Schule gehen, fehlen sie dann oft auch in den Vereinen oder anderen Organisationen.“

Die NMS-Direktorin betont dabei aber, dass es auch Angebote für Kinder geben werde, die andere Interessen haben: „Jeder soll mit seinen Fähigkeiten am besten gefördert werden. Es wird deshalb beispielsweise auch die Möglichkeit geben, sich im Bereich ‚Gesund und Kreativ‘ weiterzubilden.“

Mit der Schwerpunktsetzung gehört die NMS St. Leonhard ab nächstem Herbst zu einer speziellen Auswahl an Schulen. „In Blindenmarkt, Ybbs und Yspertal gibt es schon Schwerpunkte. Jetzt kommt St. Leonhard dazu“, freut sich Gabriele Mosch.

Verbunden damit sind auch notwendige Investitionen seitens der Gemeinde. „Wir werden ein Klavier ankaufen und ein Klassenzimmer in der NMS gehört akustisch adaptiert. Das ist im Budget bereits eingeplant“, sagt Ortschef Hans-Jürgen Resel, der auch die Zusammenarbeit hervorhebt, die zur Schwerpunktsetzung geführt hat: „Es war wirklich ein tolles Miteinander – von der Schulaufsicht über die Eltern und Lehrerschaft bis zu den politisch Verantwortlichen.“

Alle Interessierten können sich am Freitag, 30. November, informieren: Von 9 bis 11.45 Uhr lädt die Neue Mittelschule St. Leonhard zu ihrem Tag der offenen Tür.