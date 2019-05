28 Meter Durchmesser wird er haben – der Kreisverkehr am St. Leonharder Hauptplatz. Die Bauarbeiten laufen derzeit auf Hochtouren: vom entsprechenden Unterbau wie Kanal- und Wasserleitungen bis zur Oberflächengestaltung, die ab Mai folgt. „Momentan ist alles im Zeitplan“, sieht St. Leonhards VP-Bürgermeister Hans-Jürgen Resel das Großprojekt so weit auf Schiene.

Die Errichtung des Kreisverkehrs erfolgt in drei größeren Teilen, wobei diese wiederum in kleinere Bauphasen unterteilt sind. „Damit soll gewährleistet sein, dass es zu so wenig Verkehrsbehinderungen wie möglich kommt“, sagt Resel.

Für Ende August beziehungsweise Anfang September ist die Fertigstellung des neuen Hauptplatzes samt Kreisverkehr geplant. Im Oktober werden dann noch die Bäume gepflanzt. „Danach wird es das große Eröffnungsfest geben“, blickt Resel voraus.