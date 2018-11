Es ist eine einfache Rechnung, die St. Leonhards Bürgermeister Hans-Jürgen Resel (VP) anstellt: Je mehr Leute am beziehungsweise um den neu gestalteten Hauptplatz wohnen und je mehr diesen Bewohnern am Hauptplatz geboten wird, desto belebter ist er. „Das ist der sogenannte Krapfeneffekt. Der Ortskern ist der Krapfen, aber mittendrin braucht man Marmelade, damit das Ganze ‚gschmackig‘ wird“, schmunzelt Resel.

Die Rechnung ist einfach, die Verwirklichung bedarf aber viel Zeit und Arbeit. Eines der größten Projekte, um für „Marmelade“ am Hauptplatz zu sorgen, ist die grundlegende Renovierung des Gebäudes am ehemaligen Gruber-Areal. Einerseits entstehen dort – im ersten und zweiten Obergeschoß – 24 Wohneinheiten etwa zwischen 60 und 90 Quadratmetern. „Mit dieser Investition verdoppeln wir die Einwohnerzahl am Hauptplatz. Das ist wichtig, denn nur durch Menschen lebt der Ortskern“, schildert Resel.

Im Erdgeschoß befinden sich die Garagenstellplätze für alle 24 Einheiten. „Der Innenhof wird ein Bereich für alle Bewohner – zum Beispiel mit Sitzgelegenheiten“, erklärt Baumeister Johann Vonwald. Darüber hinaus bietet das Erdgeschoß Raum für insgesamt vier Geschäftslokale, eine öffentliche WC-Anlage und ein Telefon.

Hauptplatz: alles für den täglichen Bedarf

Mit Gastronomie und einem Lebensmittelgeschäft, einer Greißlerei, Bäckerei, Bank sowie einer Trafik seien die Bewohner gut versorgt, wie Resel ausführt.

Alles in allem sieht der Bürgermeister seine Gemeinde daher auf dem richtigen Weg: „Das Ortskernsterben ist in ganz Niederösterreich ein Thema. Da bin ich schon ein bisschen stolz auf unseren Hauptplatz, der jetzt neu entsteht.“