Eine Gemeinde in Umbruchstimmung: Während in St. Leonhard der Kreisverkehr immer mehr Form annimmt, nutzt auch Anton Holzgruber die Neugestaltung des Hauptplatzes für Veränderung. Bis 2020 soll vor der Bäckerei, in der seit 1864 täglich frisches Brot und Gebäck hergestellt wird, ein Schanigarten entstehen (siehe Grafik). Auch Parkflächen direkt vor dem Geschäft werden geplant, damit die Gäste in Zukunft mit dem Auto, dem Fahrrad oder auch zu Fuß das Café erreichen können.

Im Zuge des Umbaus wird auch das Kaffeehaus, in dem Gäste zwischen Frühstücksvarianten, dem Mittagstisch oder Süßem wählen können, erneuert. Damit auch kleine Gäste versorgt sind, ist eine große Kinderspielecke vorgesehen.

„Wir freuen uns über die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde, die das Projekt tatkräftig unterstützt“, freut sich Anton Holzgruber bereits auf die Eröffnung nächstes Jahr. Und die Unterstützung der St. Leonharder Mandatare ist dem Bäckermeister gewiss: Den Grundsatzbeschluss für dieses Großprojekt fassten die Gemeinderäte einstimmig.