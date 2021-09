Zu zwei Jahren und neun Monaten Haft war der ehemalige FPÖ-Nationalratsabgeordnete Thomas Schellenbacher aus St. Leonhard wegen schweren Betrugs und betrügerischer Krida im März verurteilt worden. Das Justizministerium monierte, dass die Strafhöhe zu mild ausgefallen sei, und erteilte eine Weisung, gegen das Urteil zu berufen (die NÖN berichtete).

Vergangene Woche fand die Berufungsverhandlung am Oberlandesgericht Wien (OLG) statt. Und der dreiköpfige Richtersenat entschied: Der Berufung der Wirtschaft- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wird nicht Folge gegeben. Das erstinstanzliche Urteil wurde damit bestätigt.

Die Richter begründeten ihre Entscheidung zum einen damit, dass das Landesgericht die Strafe unter der Berücksichtigung aller Umstände korrekt bemessen habe – etwa aufgrund des „bislang ordentlichen Lebenswandels des Angeklagten“, seines „reumütigen Geständnisses“ und der langen Dauer seit der Begehung der Tat (zwischen 2007 und 2014). Zum anderen sei es der WKStA nicht gelungen, Fehler in der Strafbemessung aufzuzeigen. Das OLG entschied daher, dass es zwar ein mildes Urteil sei, dieses aber keiner Korrektur bedürfe.

„Im Endeffekt sind alle zufrieden“

Bei Thomas Schellenbacher und seinen rechtlichen Vertretern war die Freude groß. „Im Endeffekt sind alle zufrieden. Es ist ein gerechtes Ergebnis“, sagt Schellenbachers Rechtsbeistand Reinhard Berger von der Pöchlarner Kanzlei Gollowitsch. „Juristisch ist das Ganze so weit nun einmal abgeschlossen.“ Nun soll Schellenbacher so bald wie möglich wieder zu seiner Familie in St. Leonhard können: Bis Jahresende hofft man auf die Bewilligung einer Fußfessel.