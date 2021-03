Um 9 Uhr erfolgte am vergangenen Freitag am Wiener Landesgericht der Startschuss für den Strafprozess gegen den St. Leonharder Ex-Nationalratsabgeordnete Thomas Schellenbacher (FPÖ) wegen schweren Betrugs und betrügerischer Krida. Zur Last gelegt werden Schellenbacher Versicherungsbetrügereien, die Asfinag, damals ein Hauptkunde seines Unternehmens, sowie die Meinl Bank geschädigt zu haben sowie ungerechtfertigte Bereicherung im Zusammenhang mit defekten LED-Leittafeln. In Summe soll zwischen 2007 und 2014 ein Millionenschaden entstanden sein.

„Ich bekenne mich schuldig“, sagte Schellenbacher beim Prozessauftakt. Das Geständnis sei dahingehend zu verstehen, dass Schellenbacher „reinen Tisch machen kann“, erläutert sein Rechtsbeistand Reinhard Berger von der Pöchlarner Anwaltskanzlei Gollowitsch im Gespräch mit der NÖN. Ja, es seien Fehler gemacht worden, Schellenbacher habe aber keinerlei Absichtlichkeit oder Wissentlichkeit dazu gehabt und sich auch niemals persönlich bereichert, ihm seien die Dinge damals „über den Kopf gewachsen“, wie Berger ausführt. Es handle sich deshalb lediglich um einen bedingten Vorsatz, der zur Strafbarkeit zwar bereits genügt, der aber oft nahe an der Fahrlässigkeit liege, sagt Berger. Nun wolle Schellenbacher einen Schlussstrich ziehen und die Vergangenheit hinter sich lassen. Berger: „Er hat aus freien Stücken den Weg der Verantwortung gewählt.“

Hoffnung auf eine milde Strafe

Dementsprechend hofft Berger, der mit Schellenbachers Wiener Anwalt Farid Rifaat zusammenarbeitet, dass das Geständnis ein mildes Urteil zur Folge hat. „Wenn jemand an der Aufklärung so stark mitarbeitet, sollte das auch honoriert werden“, erklärt Berger.

Der Prozess, in dem auch zahlreiche Zeugen geladen waren, wurde, nachdem er bis nach 18 Uhr gedauert hatte, auf Mittwoch vertagt. Frühestens dann, spätestens aber am Freitag, falls der Prozess fortgesetzt werden muss, hofft Berger auf ein Urteil. Dann könnten, sobald die derzeitige Untersuchungshaft in den normalen Vollzug übergeht, die nächsten Schritte gesetzt werden. „Wir haben die Hoffnung, dass er sehr, sehr bald mit Fußfessel, Auflagen etc. zu seiner Familie zurückkehren kann“, zeigt sich Berger zuversichtlich.

Der Jurist betont zudem, dass das aktuelle Verfahren nichts mit dem Verdacht der Fluchthilfe im Fall des ehemaligen Wirecard-Managers Jan Marsalek zu tun hat. „Da hat sich sehr, sehr rasch herausgestellt, dass das Unsinn ist“, sagt Berger und verweist darauf, dass zum Zeitpunkt des Ausreisens nicht bekannt gewesen sei, dass Marsalek ein mutmaßlicher Wirtschaftskrimineller ist.