Thomas Heine-Geldern war in der Führungsebene internationaler Konzerne tätig, lebt in Wien und St. Martin-Karlsbach und ist seit Kurzem Präsident von „Kirche in Not – International“.

NÖN: Wie wird man Präsident einer weltweiten Organisation wie „Kirche in Not – International“?

Thomas Heine-Geldern: „Kirche in Not“ sucht Personen, die international tätig waren. Ich bin seit 2013 Präsident in Österreich und wurde von meinem Vorgänger für dieses Amt empfohlen und von der Kleruskongregation ernannt.

Wie sieht die Tätigkeit von Kirche in Not aus?

Heine-Geldern: Sie wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet und hieß zunächst Ostpriesterhilfe. 2011 hat Papst Benedikt „Kirche in Not“ zu einer päpstlichen Stiftung erklärt. Sie dient vor allem dazu, der Kirche dort zu helfen, wo sie verfolgt ist oder nicht die Mittel hat, ihre Berufung zu erfüllen.

Welchen Tätigkeiten geht Ihre Organisation nach?

Heine-Geldern: Gemäß dem Leitsatz unseres Gründers geben wir mit unserer Kommunikationsarbeit denen eine Stimme, die oft keine mehr haben. Wir bereiten die drängenden Themen der Kirche vor Ort auf und erstellen den Religionsfreiheitsbericht.

Was sind die wichtigsten Projekte von „Kirche in Not“?

Heine-Geldern: Bau- und Wiederaufbau von Kirchen, Seminaren und Klöstern. Glaubensbildung und Nothilfe in Kriegsgebieten waren 2017 unsere Projektschwerpunkte. Weiters unterstützen wir die Ausbildung von Ordensleuten und Priestern, sorgen für Transportmittel und für die Verteilung von religiösen Büchern.

Welches Budget wird dabei umgesetzt?

Wie konnten Sie derart viel Geld auftreiben?

Heine-Geldern: Das ist das Ergebnis von weltweiten Sammlungen. Unsere Spender sind vor allem Katholiken, die das Geben als Solidaritätsakt innerhalb der katholischen Kirche sehen - jene, denen es gut geht, unterstützen diejenigen, denen es nicht so gut geht. In Österreich kom-men jährlich rund drei Millionen Euro zusammen.

Welche Aufgabe haben Sie?

Heine-Geldern: Ich bin für das Funktionieren dieser weltweiten Organisation der Kirchen-eitung gegenüber verantwortlich. Ich übe dies einerseits als Aufsichtsorgan gegenüber dem Generalsekretariat in Königststein (Deutschland), andererseits als Koordinator der 23 Landesorganisationen aus. Im Sinne unserer Verpflichtung zur Transparenz und Sparsamkeit habe ich sicher zu stellen, dass alle Spenden auch dort ankommen, wo sie hingehören.

Spendeninfo für „Kirche in Not - Österreich“ Konto AT71 2011 1827 6701 0600