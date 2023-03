„Hotel des Glücks“: Jugend bringt frischen Wind

Die Geschichte des „Hotel des Glücks“ reicht bis in das 15. Jahrhundert zurück und befindet sich seit 1893 in Familienbesitz. Nun treten Sophie Kleedorfer – die Tochter der derzeitigen Besitzer, Petra und Ewald Haider – und ihr Mann Florian in das Familienunternehmen ein. Sie sind bereits die fünfte Generation in der langen, traditionsreichen Geschichte des Hauses. Mit dem frischen Wind in der Geschäftsführung wurden nun auch gleich Modernisierungsarbeiten beschlossen. Hauptschwerpunkt dabei ist der Umbau des Frühstücksraumes und der Lobby, die einen neuen Loungebereich bekommt.

„Alles soll seinen ursprünglichen Charakter behalten, nur eben moderner und frischer“, erklärt Florian Kleedorfer. Große Pläne hat man mit dem neu gestalteten Frühstücksraum. Dort sollen vermehrt Brunche angeboten werden, hauptsächlich themenbezogen wie etwa Muttertag oder Ostern.

So möchte man auch Gäste aus der näheren Umgebung stärker ansprechen. Der zweite Teil der Umbauarbeiten betrifft die technische Ausstattung des Hotels. In den Seminarräumen werden Klimaanlagen integriert, eine neue Internet- und TV-Lösung für die gesamte Hotelanlage soll für mehr Komfort sorgen und eine Photovoltaikanlage wird dem Haus mehr Unabhängigkeit bei der Stromversorgung bringen.

Auszeichnung für hohe Gästezufriedenheit

„Nach dem Umbau starten wir voll motiviert in die Sommersaison, wir wollen unseren Gästen auch weiterhin das beste Service bieten“, erklärtSophie Kleedorfer.

Erst kürzlich wurde das „Hotel des Glücks“ vom „Traveller Review Award“ mit 9,3 von 10 Punkten ausgezeichnet. Auf der Buchungsplattform können Gäste den Betrieb nach ihrem Aufenthalt bewerten und einmal jährlich erfolgt die Auswertung. Die Betriebe mit dem besten Ergebnis werden dann ausgezeichnet. Diese Auszeichnung soll die außergewöhnliche Gastfreundschaft des Hauses anerkennen und sichtbar machen. Die Wiedereröffnung nach den Umbauarbeiten ist für Anfang März geplant. Lieferschwierigkeiten einiger Professionisten könnten den geplanten Termin jedoch noch verzögern.

